Bambole e orsacchiotti nel nome di Emma e Leo

Uno spirito natalizio, come quello "presente" con cui Charles Dickens fotografa cene e tavole di famiglie bisognose, osservandone però i sorrisi e gli affetti. Così, l’associazione "Vivi con Emma & Leo", nata in ricordo di Leonardo Brown ed Emma Genovali si è messa all’opera, con ago e filo, dando vita ai pupazzi di pezza di "Gioca con Emma&Leo".

Una bambola, o un orsacchiotto, da mettere sotto l’albero, acquistabili contattando l’associazione sui social o recandosi domenica dalle 9 alle 12 sul sagrato della chiesa di Don Bosco al Marco Polo, dove domenica 22 dicembre, sarà organizzata una cena per aiutare il centro di accoglienza della Parrocchia, per sostenere, con le donazioni, i bambini della zona.

Il ricavato di bambole e orsacchiotti – realizzati con le camicie di persone care, così come Manuela Guidi, mamma di Leo, con una delle sue camicie preferite ne ha realizzato uno per il figlio minore – sarà destinato all’acquisto di materiale didattico per le scuole Basalari e Sbrana, e alla Cooperativa Aurora, "una casa dei piccoli al Campo d’Aviazione – racconta Manuela – che accoglie bambini in situazioni complesse, per offrire loro un futuro migliore".