Bambino ingoia una pila, soccorso e portato in codice rosso al Meyer

Viareggio, 10 aprile 2025 – Paura a Torre del Lago: un bambino di un anno ha ingerito una pila ed è stato trasportato all’ospedale Meyer di Firenze in codice rosso. La pericolosità dell’oggetto ingerito ha consigliato i medici il trasferimento urgente nella struttura pediatrica.

Sarebbe accaduto tutto in pochi attimi nel pomeriggio di giovedì 10 aprile. Le persone che erano in casa con il bambino si sono accorte che il piccolo aveva ingerito l’oggetto. Era ormai troppo tardi per provare a far espellere la batteria ed è stato chiamato il 118. E’ subito intervenuta l’automedica sud di Viareggio.

Poi la decisione di chiamare l’elicottero Pegaso. Non c’era tempo da perdere, serviva un trasferimento immediato. Il velivolo ha raggiunto velocemente il Meyer con il piccolo, che ora si trova sotto le cure dei medici.

Questo genere di incidenti non è nuovo in Toscana. Negli ultimi mesi ci sono stati diversi casi. Quello di Torre del Lago è il quarto caso da novembre. A gennaio di quest’anno una bambina è stata salvata con un’operazione molto delicata dopo che aveva ingerito una batteria.

L’intervento avvenne in extremis proprio all’ospedale Meyer. Le pile attirano spesso la curiosità dei bambini piccoli, nella fase in cui portano alla bocca qualunque oggetto vedono. Le pile, con le loro sostanze corrosive, possono lesionare in maniera grave gli ordani e in particolare le mucose delle pareti dell’apparato digerente. Serve quindi agire in fretta.