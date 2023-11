Baldini: "Si deve tornare presto alla normalità"

Tra gli artefici della risoluzione che impegna la Regione a far inserire la Versilia nello stato d’emergenza nazionale c’è il consigliere della Lega Massimiliano Baldini: "Sono estremamente soddisfatto. Tutti hanno approvato l’impegno perché la giunta regionale si attivi tempestivamente per prevedere misure specifiche ed il ripristino dei luoghi a sostegno della cittadinanza e delle imprese dell’area costiera che hanno subito i danni a partire dalla data del 30 ottobre, e quindi comprendendo quanto accaduto a Torre del Lago Puccini nei giorni precedenti il 2 novembre, oltre all’intero territorio della Versilia e delle province di Lucca, Massa e Pisa: bagni, imprese, famiglie". Dopo il disastro Baldini (con Elisa Montemagni e Susanna Ceccardi) aveva suvito visitato Torre del Lago: "E’ un primo risultato importante, ma continueremo il nostro sforzo affinché tutti tornino quanto prima alla normalità". Soddisfatto per le votazioni del consiglio regionale anche Vittorio Fantozzi e Alessandro Amorese dei Fratelli d’Italia. Per far includere Torre del Lago nello stato d’emergenza già il Comune di Viareggio aveva mandato alla Regione una relazione della dirigente Iva Pagni. Ieri in regione sono stati presentate 23 proposte di atti per l’alluvione (tra cui quella di Italia Viva), ma quella leghista è stata approvata da tutti. Approvata anche la risoluzione dei Dem Valentina Mercanti e Mario Puppa per velocizzare le relazioni danni di Comuni e Province. Invece il presidente dei Libdem Europei Andrea Marcucci afferma che è "molto grave che il governo abbia escluso le province di Lucca e Massa Carrara nel decreto di emergenza della Protezione Civile. Mi chiedo dove siano i parlamentari locali della destra. Non potrebbero impegnare il loro tempo a difendere a Roma i territori alluvionati? Come fa il governo ad escludere Torre del Lago ed il massese, con tutto quello che il maltempo ha causato?".