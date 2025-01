Baldini: "Grandi carenze. La riforma delle tre Asl deve essere archiviata"

La denuncia del Fials e del suo segretario Daniele Soddu circa le condizioni di grave carenza di personale in cui si è trovato l’ospedale Versilia anche in questo periodo di feste natalizie dimostra, a differenza di quanto vanno raccontando il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e la maggioranza che governa a Firenze con la consueta fantasia, che la sanità continua a riscontrare tutte le problematiche che ho avuto modo di evidenziare in Consiglio regionale a più riprese, comprovato dalle stesse relazioni della Corte dei Conti che anche nel corso del giudizio di parifica si è pronunciata con seria preoccupazione sulla tenuta futura di questo settore che rappresenta circa l’80% del bilancio regionale". A parlare così è il consigliere regionale della Lega, Masimiliano Baldini.

"La legge regionale che ha riformato la sanità nel 2015 con la costituzione delle tre grandi Asl dimostra ogni giorno il suo fallimento con un allontanamento dei servizi dalle comunità e dai cittadini che è denunciato da tutti ogni giorno, sindacati, medici, infermieri, oss, ed è quindi necessario, come vado dicendo da tempo – prosegue il consigliere del Carroccio – mettere mano ad un nuovo movimento popolare che spinga nell’approntare il rilancio di una grande riforma del sistema sanitario regionale della Toscana che mostra i suoi limiti e deve essere riscritto e rivisto nella direzione di una maggiore vicinanza ai territori. Una nuova riforma che finalmente sia in grado di archiviare questa stagione centralista e dirigista voluta dal Partito democratico ma che ha finito solo per proliferare le poltrone ed i costi dei servizi".