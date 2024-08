Baldi Galleni lascia il consiglio. Entra Razzuoli

Il consigliere Baldi Galleni lascia: diventerà capo di gabinetto e addetto alla comunicazione. Al suo posto entra in consiglio Giacomo Razzuoli, primo dei non eletti nelle file de gruppo di maggioranza. "Non è una uscita di scena – sottolinea Tiziano Baldi Galleni – ma al contrario l’assunzione di un ruolo ancora più importante. Il sindaco ha fatto questa scelta sia per dare spazio e capacità di manovra ai nuovi ingressi di cui io facevo parte, sia per dare un maggior supporto agli unici due assessori che sono rimasti al Comune (così come ai consiglieri delegati), che a causa di politiche nazionali poco attente alle piccole comunità, per poter risparmiare sulla spesa pubblica (gli assessori stazzemesi percepiscono un’indennità mensile minore a 200 euro), hanno fatto venir meno figure importanti in un territorio così complesso".