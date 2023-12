Forte dei Marmi: passa di mano il bagno Assunta. E’ stato comprato dai Maestrelli

Forte dei Marmi, 7 dicembre 2023 – Il bagno Assunta a Roma Imperiale passa alla famiglia Maestrelli. Un’altra operazione in una stagione assai dinamica (nonostante pericolo aste e Bolkestein) di vendite di stabilimenti. Nei giorni scorsi è stato infatti formalizzato il passaggio del bagno Assunta, concessione storicamente della famiglia Barberi, agli impenditori Elena, Riccardo e Giulio Maestrelli (figli di Egiziano Maestrelli, scomparso nel 2018, fondatore del gruppo dei supermercati Superal e storico presidente della Lucchese Calcio), già proprietari di villa Roma Imperiale e dell’hotel America a Forte dei Marmi, oltre che del Grand Hotel Minerva di Firenze.

Da tempo infatti i Maestrelli erano alla ricerca di una concessione di ampia estensione da collegare direttamente alle strutture per fornire servizi aggiuntivi alla clientela. Il bagno Assunta tra l’altro negli ultimi dieci anni, grazie alla gestione di Pasquale Lanza e della compagna Denise, si è inserito tra gli stabilimenti più eleganti del paese, con un potenziamento dell’offerta e una clientela sempre più selezionata che spesso ha scelto proprio quella spiaggia per il proprio matrimonio.

Qui si sono fermati dai Moratti a Jerry Calà e si sono regalati un relax sotto le tende tantissimi imprenditori e sportivi come l’ex calciatore della Juventus Renato Buso fino al cestista Magic Johnson, Ciccio Colonnese, a Totò Di Natale e al pilota Andrea De Adamich per non parlare della giornalista del tg 1 Sonia Sarno. Per la stagione 2024, oltre dunque ad una ripartenza del bagno Vittoria acquistato dal re dello Swiffer Claudio Giacometti, e al bagno Italia destinato a diventare ampliamento dell’Alpemare dei Bocelli, anche per l’Assunta si aprirà un nuovo capitolo.

Francesca Navari