Bagni, stagione allungata. Aperti fino al 3 novembre. E potranno fare le cene

Anche quest’anno ci sarà la possibilità per i bagni di prolungare la stagione fino a novembre. E chi non avrà sfruttato tutte le 40 aperture serali previste per la stagione, avrà dunque ancora tempo per recuperare. Il vice sindaco Andrea Mazzoni, visto il perdurare delle condizioni atmosferiche favorevoli, ha firmato un’ordinanza che permette il proseguimento delle attività balneari fino al prossimo 3 novembre, di fatto ripetendo la linea di destagionalizzazione già intrapresa negli anni passati per favorire l’accesso alla spiaggia e ai suoi servizi anche nei mesi autunnali. L’ordinanza infatti prevede il rispetto di alcune condizioni, rappresentate dal mantenimento dei servizi dello stabilimento balneare e dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto. Ma c’è di più: consente anche le aperture serali degli stabilimenti, per tutti coloro che non abbiano ancora raggiunto il limite di 40 serate stabilito durante la stagione turistica. In sostanza l’ordinanza che fissava come termine ultimo il 22 settembre per le cene in spiaggia, adesso permette di prolungare al 3 novembre, mantenendo le stesse condizioni: consentendo ai concessionari/gestori di svolgere cene e/o feste con contestuale somministrazione di alimenti bevante con orario fino all’ 1.30 dietro presentazione scritta al

Comune/ufficio polizia municipale; con la possibilità di consentire l’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi e musica di sottofondo.

"Ormai è diventata una consuetudine – spiega il vice sindaco Mazzoni – dettata dalle buone condizioni climatiche che solitamente caratterizzano il fine stagione sulla costa della Versilia. Naturalmente resta una possibilità, non obbligo per gli imprenditori balneari, ma nelle stagioni passate questa opzione si è rivelata una sorta di di stagione turistica “allungata” in cui molti stabilimenti rimasti aperti hanno avuto modo di continuare ad accogliere i propri clienti".

Francesca Navari