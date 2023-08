Baby genietti alla riscossa Alessio non si ferma più Diventa dottore a 21 anni

Nuovo successo per Alessio Baldini: si laurea col massimo dei voti e l’encomio alla Facoltà di Economia di Pisa. Non sono trascorsi nemmeno tre anni da quando parlavamo dello studente del Nautico Artiglio che si era dimostrato, senza ombra di dubbio, il più bravo della Versilia, per aver collezionato negli anni della scuola superiore pagelle immacolate di soli 10, per essere stato iscritto nell’albo delle eccellenze del Miur per ben due volte e anche per essere stato insignito Alfiere del lavoro dal presidente Mattarella in persona. E adesso, a soli 21 anni (ne compirà 22 a dicembre) ha già una laurea in tasca in Economia e Management con 110 e Lode e l’encomio, dopo aver discusso una tesi dal titolo "Il bilancio della banca: schemi, principi di analisi - Il caso Bpm".

"Giunti al termine di questo percorso – commenta Alessio Baldini – mi rendo conto di quante cose succedano in tre anni. Ho iniziato nel 2020, c’era la seconda ondata della pandemia e la didattica a distanza, e finisco, poco meno di tre anni dopo, con un lontano ricordo del Covid e una guerra ai confini dell’Europa. Nel frattempo, però, è scoppiata l’inflazione, e ho studiato cosa sia e cosa comporti. Adesso leggendo Il Sole 24 Ore qualcosina la capisco e sentendo parlare gli economisti, quelle parole astratte e quasi confuse hanno un senso. Queste sono le parole con cui ho aperto i ringraziamenti della mia tesi e che penso racchiudano l’essenza di questo traguardo".

E poi Baldini continua: "Quando mi iscrissi a Economia non sapevo la differenza tra economia aziendale ed economia politica e nemmeno immaginavo a cosa mi avrebbero condotto gli studi, ma sapevo una cosa: mi interessava capire i meccanismi che, di fatto, regolano la nostra società e che riempiono le pagine dei giornali. Oggi penso di averne una vaga idea, ma voglio approfondire ulteriormente: la trasversalità del percorso di laurea mi ha permesso di capire quali sono gli ambiti che desidero approfondire ed è per questo che proseguirò gli studi a Pisa frequentando il corso di laurea magistrale (tenuto in lingua inglese) Economics e, in particolare, il curriculum di Quantitative finance. Mi piacerebbe – sottolinea Alessio – approfondire le dinamiche economiche che sottostanno al complesso mondo della finanza, anche attraverso un periodo di studio all’estero".

E per il futuro? "Ho smesso di fare progetti esatti – ammette Baldini –: fino a un anno fa pensavo che il marketing fosse la via da seguire, mentre oggi sono convinto sia la finanza. Al momento mi piacerebbe lavorare in intermediari finanziari o autorità di vigilanza, ma non mi dispiacerebbe nemmeno proseguire gli studi con il dottorato di ricerca. Non so cosa il futuro mi riserverà – conclude – ma non vedo l’ora di scoprirlo".

Eleonora Prayer