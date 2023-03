Avis compie 70 anni Premi agli studenti

Tre assegni al merito agli studenti del “Don Lazzeri Stagi“ in ricordo dei fondatori della sezione, avvenuta 70 anni fa. L’Avis ha deciso di celebrare la ricorrenza premiando gli studenti che si sono distinti nello studio, nell’impegno civico e nel volontariato. Da anni l’istituto, tramite il dipartimento di scienze motorie e sportive, segue un percorso diformazione e di sensibilizzazione degli studenti che dalla classe terza affrontano temi quali alimentazione e attenzione al prossimo acquisendo le basi del primo soccorso

sanitario, dei corretti stili di vita e delle attività di volontariato. Senza contare le convenzioni

e collaborazioni dell’istituto con gli uffici territoriali di Avis, Admo, Aido, Irc Comunità e associazioni come Croce

Verde, Misericordia e Società di salvamento. Gli studenti di quinta, pertanto, saranno vagliati da una commissione che

valuterà il voto del diploma e le attività sociali o di volontariato svolte in città: gli assegni saranno di 500 euro al primo classificato (in memoria dei fondatori di Avis Pietrasanta), 300 euro al secondo classificato (in memoria dello storico presidente

Amanno Simonelli) e 200 euro al terzo classificato (in memoria del consigliere Andrea Berruti), più un eventuale quarto premio per chi si sia distinto per un’azione di altruismo o di volontariato di particolare rilievo.