Autorità portuale. Ok (in ritardo) al bilancio

Il bilancio di esercizio 2021 dell’Autorità Portuale è giunto ieri all’attenzione della Quarta Commissione regionale. Vale a dire con due anni di ritardo, che nella relazione di accompagnamento viene imputato alla mancata nomina del nuovo segretario generale, sostituito da un commissario a termine – Alessandro Rosselli – "con poteri chiaramente più limitati che nel complesso hanno altresì influito sulla ripresa ed avvio dei nuovi lavori". Come dimostra anche la "realizzazione della spesa per investimenti che è stata del 69% rispetto alla programmazione 2021".

"È la stessa Autorità Portuale, nel presentare il bilancio dell’ente, a certificare che Regione Toscana e Comune di Viareggio, non provvedendo alla nomina di tale figura apicale nella pienezza delle funzioni, stanno determinando serie e gravi conseguenze che limitano l’attività dell’Autorià Portuale con pesanti ricadute sull’infrastruttura e sulla comunità portuale" sostiene il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. "E se si considera che – come dichiarato dallo stesso Rosselli in commissione – il contenzioso che era pendente al Tar Toscana con il Comune di Viareggio sulla cessione delle concessioni ex Perini è stato dichiarato estinto con decreto del primo febbraio per intervenuta rinuncia da parte del Municipio, davvero non ci capisce cosa si stia ancora attendendo per la nomina". A precisa domanda del consigliere Baldini lo stesso Commissario Rosselli ha confermato che da oggi al 29 febbraio, giorno di scadenza della proroga del commissariamento, "non vi sono i tempi tecnici per realizzare l’atto di nomina del segretario dell’Authority, e quindi si va incontro ad una nuova proroga del commissariamento".

Il gruppo della Lega in Regione ha votato contro l’approvazione del bilancio, approvato dalla maggioranza. "E questo – conclude Baldini – malgrado si sia appreso che, a quanto dichiara l’Autorità Portuale, la draga abbia sostanzialmente risolto la recente urgenza in tema di insabbiamento, i lavori in Piazzetta Viani siano stati appaltati – e destinati a partire la prossima settimana –, il canale Burlamacca possa contare per la soluzione dei suoi problemati su risorse ingenti ed una nuova professionalità, in regime di extra impiego, proveniente dal Comune di Capannori".

Red.Viar.