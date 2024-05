Autorità Portuale. I dipendenti “transitano“ nell’organico della giunta

Ha dovuto insistere, ed insistere, facendo anche appello al presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, ma alla fine il consigliere della Lega Massimiliano Baldini ha ottenuto, più o meno direttamente, tutte le risposte alle interrogazioni presentate per conoscere i piani del governatore Eugenio Giani sul futuro e sul funzionamento dell’Autorità Portuale, che governa anche il porto di Viareggio.

Se ieri abbiamo dato notizia della volontà del presidente Giani di (ri)nominare l’architetto Alessandro Rosselli segretario regionale dell’Ente (commissariato ormai dal maggio 2023, quando il Tar annullò proprio la nomina di Rosselli del 2022 su ricorso presentato dal Comune) – già gelata però dal parere contrario espresso dal sindaco Giorgio Del Ghingaro – si apprende oggi che lo scorso 6 maggio la Regione ha approvato la delibera che dà attuazione alla legge 46 del 2023, che anche la Lega, al contrario di Fratelli d’Italia, votò insieme alla maggioranza lo scorso il 16 dicembre.

Sostanzialmente attraverso questo atto, entro il primo luglio 2024, si compirà il trasferimento di tutto il personale dell’Autorità portuale nel ruolo unico della della giunta regionale. E questo dovrebbe agevolare, di conseguenza, anche il potenziamento della pianta organica dell’Autorità che, fino ad oggi, ha potuto contare su otto dipendenti, più uno con contratto part-time, rispetto ad una dotazione prevista di 18 unità.

Una carenza che nel pieno dell’emergenza insabbiamento del porto, esplosa con il naufragio di un peschereccio finito nella secca e poi scagliato dalla corrente contro gli scogli del molo, fu sottolineata con una lettera dagli stessi dipendenti dell’Autorità Regionale, inviata alla Regione e al consigliere regionale Baldini. Sul piano tecnico il leghista, ("dopo un anno che protoccolo interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni per avere risposte sul tema ed a sostegno del pieno funzionamento dell’Autorità Portuale"), si dichiara soddisfatto "per il superamento del drammatico stallo che la comunità portuale viareggina ha dovuto subire per tutto questo tempo".

Sul piano politico, però, il parere contrario già espresso dal Comune di Viareggio alla nomina di Alessandro Rosselli come nuovo segretario dell’Autorità Portuale sembra anticipare una nuova tempesta. E Baldini, ma non solo, si domanda che fine farà "Il protocollo d’intesa sottoscritto a dicembre scorso fra Regione Toscana e Comune di Viareggio sul futuro del porto, che contiene, tra le priorità, anche la realizzazione dell’Asse di Penetrazione". Ma su quello l’amministrazione Del Ghingaro è stata chiara: "Con o senza il contribuito della Regione. Noi :– disse l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci – realizzeremo la via del Mare".