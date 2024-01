Esce l’autobiografia di Roberto Vannacci: arriva “Il coraggio vince”

Viareggio (Lucca), 17 gennaio 2024 – Roberto Vannacci torna in libreria. Il generale che tanto aveva fatto discutere per il suo ‘Mondo al contrario’ annuncia l’uscita di un nuovo libro: si chiamerà ‘Il coraggio vince’ ed è autobiografia edita da Piemme che sarà disponibile dal 12 marzo.

“Stavolta accompagna il lettore - spiega il sito di Piemme - alla scoperta di un uomo che ha scelto di essere incursore in ogni momento della vita. Sempre in prima linea, protagonista di scelte imprevedibili e non convenzionali, capace di realizzare l'impossibile. Un volume molto personale - segnala l'editore - che alla fine dice che il coraggio vince”.

"Sì, uscirà questo mio nuovo libro, si chiama 'Il coraggio vince' e riprende aspetti già trattati nel precedente 'Il mondo al contrario', solo che questa volta quei temi li intreccio con la mia vita, con il mio percorso personale". Interpellato dall'AdnKronos, Vannacci ha commentato l’uscita del libro. "Ci lavoro da settembre", sottolinea il militare: "Ho usato tanto materiale che avevo messo da parte, cose che erano già pronte da qualche tempo, diciamo archiviate. Se temo nuove polemiche? Non mi pare di essermi mai tirato indietro e di certo non lo farò neanche adesso".

Vannacci ha commentato anche le voci di una sua candidatura alle Europee. "Non dico nulla, solo che io faccio il mio lavoro, il militare da 37 anni e che faccio questo con passione. Salvini? Non lo sento da tempo”