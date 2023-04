Auto investe anziana Attraversava le strisce in sella alla bicicletta Indaga la municipale

di Daniele Masseglia

Un’anziana è in gravi condizioni, ma per fortuna non in pericolo di vita, dopo essere stata travolta da una macchina, alla cui guida c’era un’altra anziana, sulle strisce che collegano piazza Matteotti e piazza Statuto. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10,40 con la dinamica tuttora al vaglio della polizia municipale, intervenuta con due pattuglie insieme all’ambulanza della Croce Verde di Forte dei Marmi e l’automedica. Saranno decisivi, molto probabilmente, i filmati della telecamera posizionata sulla “montata“ della Croce Verde.

Da una prima ricostruzione sembra che la donna travolta, classe 1936, residente in città, e diretta da piazza Statuto verso il municipio, abbia attraversato le strisce non a piedi, ma continuando a pedalare in sella alla bici. Per ragioni da chiarire, l’altra anziana alla guida della macchina, anche lei residente in città e proveniente da piazza Matteotti e diretta in via Oberdan, non è riuscita ad evitare l’impatto, prendendo la bici in pieno e scaraventando la donna in terra dopo un “volo“ a cui hanno assistito decine di persone. Agli agenti dovrà spiegare i motivi per cui non ha visto la donna in bici e perché non abbia fatto il possibile per evitare l’impatto. Portata subito dopo all’ospedale “Versilia“, all’87enne è stato riscontrato un politrauma in varie parti del corpo, ma come detto se la caverà.

Resta la preoccupazione per un punto nevralgico vista la presenza della curva e l’alta velocità a cui spesso transitano i mezzi. Incalcolabile il numero degli incidenti sfiorati, ma quando poi avvengono le conseguenze sono quelle di ieri mattina e c’è sempre da sperare che non finiscano peggio.