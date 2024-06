Auto contro Ape car: conducente incastrato tra le lamiere

Forte dei Marmi, 11 giugno 2024 – Alle 7.0 una squadra del distaccamento di Pietrasanta è intervenuta nel Comune di Forte dei Marmi, incrocio tra Via Francesco Carrara e Via Salvador Allende, per un incidente stradale che ha visto coinvolte un'auto e un'ape car. Il conducente dell'Apercar, rimasto incastrato e ferito all'interno del mezzo, è stato liberato dalle lamiere grazie all'ausilio di cesoie e divaricatori specifici ed è stato affidato ai sanitari del 118. Sul posto era presente anche la polizia municipale di Forte dei Marmi.