Autista, commesso. Posto da segretario/a

VERSILFRUTTA CERCA PERSONALEVersilfrutta Camaiore cerca AUTISTA. Carico – scarico e consegne Licenza media, esperienza, conoscenza frutta e verdura, patenti B e C, possesso Haccp e sicurezza dei lavoratori, automunito; COMMESSO/A di magazzino. Licenza media, esperienza, conoscenza frutta e verdura, attestati Haccp e sicurezza dei lavoratori, automunito/a. Cerca SEGRETARIO/A. Lavoro di ufficio e in caso di necessità supporto alle attività di vendita. Diploma, esperienza, buona conoscenza del pacchetto office, automunito. Tutti da Marzo-Ottobre orario 6-12 per 6 giorni alla settimana. Per candidarsi 0584619509 o mail [email protected]

MAGAZZINIEREBonuccelli Srl, Pietrasanta cerca per preparazione spese e consegna con mezzo aziendale, 1 anno di esperienza, ottima lingua italiana, conoscenza inglese, conoscenza pacchetto Office, utilizzo posta elettronica, automunito, possesso attestato Haccp e sicurezza. Da 1/04/2025-31/08/2025. Per candidarsi 058423398 o cv a [email protected]