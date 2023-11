Aumentano gli introiti dalle multe. Il saldo ad ottobre è di 3.6 milioni. Più violazioni al codice della strada

Altro che multe raddoppiate rispetto al 2022. Le sanzioni comminate dalla polizia municipale per violazioni al codice della strada e quelle legate agli autovelox sono più numerose del previsto e questo porterà il totale relativo al 2023 a lievitare. La cifra complessiva sarà nota soltanto nei prossimi mesi, ma il report elaborato e aggiornato al 31 ottobre di quest’anno parla infatti di un aumento di circa 350mila euro rispetto a quanto era stato inizialmente prospettato. Tutto questo nonostante anche il territorio pietrasantino abbia registrato una flessione di visitatori durante il periodo estivo, pari a circa il 15% in meno se confrontato con il 2022. Segno, evidentemente, che al calo di automobilisti non è corrisposto un calo di violazioni.

Sono i numeri a dimostrare l’andamento di questo fenomeno, con benefici per le casse comunali. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada comminate dal comando di polizia municipale, la cifra preventivamente messa a bilancio era di 2.314.557,69 euro, ma al 31 ottobre il saldo è lievitato a quota 2.584.841,15 euro, con un balzello pari a 270.283,46 euro. Passando invece ai proventi dalle sanzioni degli autovelox, a fronte dei 983.424,36 euro messi a bilancio, l’accertamento a fine ottobre è stato invece pari a 1.062.590,82 euro, con un aumento di 79.166,46 euro. Quest’ultima cifra fornisce un dato ulteriore, ossia il fatto che i tre autovelox installati sul territorio, di cui uno tra l’Aurelia e via Spirito Santo e gli altri due sulla provinciale Vallecchia, continuano a mietere vittime. Senz’altro meno rispetto ai mesi iniziali, quando si registrò una vera e propria ecatombe, ma il limite di 50 all’ora sull’Aurelia e quello di 60 all’ora sulla provinciale ancora oggi vengono sforati da un alto numero di automobilisti.

Sempre a proposito di bilancio, il consiglio comunale tornerà a riunirsi giovedì alle 20.30 in municipio. Tra i punti forti della seduta ci sarà infatti la presentazione del bilancio di previsione triennale 2024-2026. A seguire il conferimento della cittadinanza onoraria a Paolo e Giuliana Clerici (per la riqualificazione della sala dell’Annunziata del Sant’Agostino), lo schema di convenzione per il conferimento della funzione di stazione unica appaltante alla Provincia e la modifica sull’accesso dei cani in spiaggia.