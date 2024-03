Augustus e Byron. Parte la stagione 2024

La stagione estiva si avvicina per tutti, incluse le strutture a cinque stelle che scaldano i motori e annunciano i nuovi servizi rivolti alla loro tradizionale clientela di lusso. Ieri ad esempio c’è stato il via ufficiale all’hotel Byron, struttura che l’anno scorso ha registrato "incrementi pari al 40%", come ricorda l’amministratore delegato Salvatore Madonna, il ritorno della stella Michelin al ristorante “La Magnolia“ grazie alla cucina dello chef Marco Bernardo. "Arriviamo da un anno importante – dice Madonna – che ha visto il restyling della struttura con interventi di ampliamento degli spazi ricettivi e rinnovamento dell’offerta gastronomica. La riconquista della stella Michelin e l’ottimo posizionamento nel panorama dell’ospitalità versiliese di lusso ci spinge a continuare a investire nel personale e nell’offerta di servizi". Alle 18 nuove suite inaugurate nel 2023 si affiancano oggi una palestra firmata “Life fitness“ e novità quali la barca privata per visitare Portovenere e le Cinque Terre, e la collaborazione con il Lucca summer festival.

Quanto invece allo storico hotel Augustus, fondato nel 1953, la partenza è in agenda domani con la riapertura del beach club, oasi sul mare riservata agli ospiti dell’hotel e delle sue ville, e aperta in stagione anche a chi non soggiorna in struttura. Basti pensare che la spiaggia privata è dotata di 74 tende deluxe, 26 cabine private e cabine con doccia. Inoltre, sempre domani, ripartirà anche il ristorante Bambaissa, che gode di una posizione privilegiata e offre agli ospiti l’opportunità di gustare prelibatezze gourmet dalla sua veranda con vista sul mare o di immergersi in un’atmosfera più intima sotto le tende.