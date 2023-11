Augustus, 2023 da cifre record. Il bilancio si chiude con 16 milioni

Il gruppo Augustus prevede un 2023 con un aumento di fatturato del 10% e un’impennata per l’occupazione: quest’anno sono stati più di 200 gli addetti. A dettagliare le cifre è il ceo Giacomo Maschietto, a capo del gruppo che comprende Augustus Hotel & Resort, Augustus Beach Club, sette ville, nonché l’hotel Hermitage. E i numeri incoraggianti sono preludio di ulteriori investimenti da parte della famiglia, pronta a realizzare altre due dimore a cinque stelle all’interno del proprio ’albergo diffuso’ tanto amato dalla top influencer Chiara Ferragni. L’anno in corso si concluderà infatti con un fatturato di 16,4 milioni di euro, più del 10% rispetto al 2022 che già era stato un anno ottimo. "Il dato più importante – evidenzia Maschietto – è quello relativo all’occupazione con 11.200 presenze, contro le 10.300 dell’anno precedente. A luglio e agosto 2023 abbiamo raggiunto il 98% di impiego. E questo incremento di fatturato non è dato dal prezzo medio al giorno bensì all’impennata del numero dei pernottamenti. Ciò che è fortemente mutato è il target di clientela – aggiunge Giacomo Maschitto – visto che trent’anni da Forte dei Marmi era l’icona della villeggiatura di lusso per le famiglie italiane, successivamente c’è stato il boom dei turisti russi, approssimativamente tra il 2000 e il 2010, con punte del 38% all’Augustus. Oggi questa clientela è scesa al 12%, ed è tornata ad imporsi quella italiana che si aggira attorno 26%, mentre sono in aumento i viaggiatori americani ed europei. Questa diversificazione è un grande vantaggio a livello di business perché ci consente un maggiore equilibrio con la possibilità di avere mercati differenti a cui rivolgerci".

In particolare c’è stata forte presenza di americani (13%), buon ritorno dei russi (13%) anche se non ai livelli storici, e poi tedeschi (10%), inglesi (8%), svizzeri (6%), arabi (5%). Gli italiani sono stati il 26% e hanno tenuto rispetto all’anno scorso. Adesso pertanto lo storico gruppo della Versilia – proprietario di quella che fu la villa della famiglia Agnelli – non solo ha già cominciato il recruiting per la stagione 2024 ma punta al rilancio con la creazione di due nuove dimore a cinque stelle, Villa Ala Anita e Villa Ala Bianca, che saranno pronte nella primavera del 2024 permettendo al complesso dell’hotel Augustus di avere due ’gioielli’ in stile liberty decò.

Francesca Navari