Auguri a Corredi, il re dei materassi

Oggi Riccardo Corredi spenge le candeline per la 71° volta. Auguri auguri dai figli Luca e Francesco e dall’intero staff. "Per Riccardo – dicono – è un’ulteriore tappa e non un traguardo della sua lunghissima carriera di imprenditore-personaggio, perché Riccardo non si ferma mai: da re delle televendite a re dei materassi, riscuotendo sempre da parte del pubblico quella naturale simpatia che da ormai 45 anni è il suo marchio di fabbrica. Ma Riccardo è anche “personaggio” e ha in serbo per tutti i suoi fan una sorpresa davvero inaspettata, della quale però non può anticipare ancora molto. Auguri Riccardo!".