AUDIOPROTESISTA e BARMAN/BARLADY cercano impiego, COMMESSO/A in Outlet a Viareggio

AUDIOPROTESISTA

Per effettuazione di visite audiometriche, applicazione di protesi acustiche e assistenza ai clienti. Possesso del titolo di studio laurea in tecniche audioprotesiche. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Cv a: [email protected]

BARMANBARLADY

per servizio caffetteria, bevande calde e fredde, cocktails, preparazione stuzzichini. Richiesta esperienza, Haccp, conoscenza inglese, utilizzo cassa e palmare. Part time (serale) a tempo determinato. Per candidature: [email protected]

COMMESSOA

Take off outlet abbigliamento uomo e donna Viareggio via Aurelia Nord 52 cerca personale per lavoro part time 28 ore. Cv [email protected]