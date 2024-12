Attività insalubre. Ditta dovrà adeguarsi

Quell’attività di auto riparatore dovrà adottare speciali cautele per l’incolumità del vicinato. E’ quanto impone una determina dirigenziale nei confronti di un’attività di riparazioni meccaniche a cui l’Ufficio attività produttive ha richiesto documentazione relativamente alla classificazione di industria insalubre e il 3 settembre l’ha trasmessa all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per l’espressione del parere di competenza circa la classificazione dichiarata dal titolare.

La richiesta di parere è stata nuovamente inviata il 13 dicembre e il 19 dicembre è giunto il nulla osta dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest – Dipartimento di Prevenzione – Area Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Versilia (allegato alla presente), con il quale è stata confermata la classificazione dichiarata.

A quel punto il dirigente ha imposto che "siano adottati tutti gli accorgimenti tecnici a tutela della salute pubblica, atti ad evitare molestie al vicinato, sia con odori sia con rumori, e possibili inquinamenti delle diverse matrici ambientali; che siano mantenuti in efficienza tutti gli impianti relativi ai sistemi di controllo e sicurezza e che eventuali modifiche inerenti alla variazione sostanziale del ciclo produttivo o della titolarità nonché il trasferimento dell’attività presso altra sede, siano comunicati al Comune ai fini dell’aggiornamento della classificazione industria insalubre, nonché per altri adempimenti in ambito ambientale.

La ditta dovrà pertanto osservare gli obblighi previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia di inquinamento ambientale.

Fra.Na.