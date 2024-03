Assunzioni in Provincia. Posti all’Ufficio Europa. Esperto in progettazione

C’è tempo fino alle 23.59 di domani per inviare la domanda di partecipazione al bando della Provincia di Lucca per l’assunzione a tempo determinato di uno “Specialista in cooperazione internazionale“, personale esperto in progettazione europea da inserire nell’Ufficio Europa di Palazzo Ducale. La figura deve avere conoscenze specialistiche in materia di progettazione europea, monitoraggio e rendicontazione, padronanza linguistica d’inglese e francese scritto e parlato a livello minimo B2 ed essere disponibile ad effettuare missioni all’estero, secondo quanto previsto nei progetti finanziati dai diversi programmi. Il contratto avrà la durata massima di 36 mesi. Per inviare la propria candidatura, è necessario accedere al Portale unico del reclutamento.