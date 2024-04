L’occasione giusta per il posto fisso: via al piano di assunzioni in Comune

Viareggio, 9 aprile 2024 – Infornata di assunzioni nel comune di Viareggio; così in tempi di estrema precarietà per qualcuno potrà concretizzarsi il sogno del posto fisso . È infatti pronto ad arrivare in giunta il piano per rinforzare la macchina amministrativa, con l’approvazione dell’aggiornamento della programmazione triennale dei fabbisogni del personale. Sono una trentina le figure professionali che l’Ente comincerà ad inserire nel proprio organico tramite stabilizzazione del personale già dipendente a tempo determinato, concorso, scorrimento della graduatoria o mobilità.

Il maggior numero di ingressi è in forza alla Polizia Municipale; dove, oltre alle procedure interne, è prevista l’assunzione di quattro nuovi agenti che saranno selezionati attraverso la graduatoria del Comune, e di un tecnico manutentivo, inquadrato come operaio, che entrerà tramite concorso, utilizzo di graduatoria propria, esterna o mobilità. A seguire, per quantità di assunzioni a tempo indeterminato, c’è il settore dei servizi alla persona. E in particolare è stata segnalata la necessità di assumere un funzionario per lo “stato civile“, mentre attraverso selezione interna saranno nominati due funzionari rispettivamente per “l’ufficio elettorale“ e i “servizi educativi“. Prevista la stabilizzazione per un assistente sociale e, nello stesso ufficio, l’assunzione di un impiegato amministrativo. Nell’area 1, ovvero il settore economico-finanziaria, viene programmata l’assunzione di due specialisti in attività amministrative e contabili, uno per la “ragioneria“ e uno per i “tributi“, e di altri due istruttori per l’ufficio “risorse umane“ e “ragioneria“.

Ai “lavori pubblici“ – nel settore opere pubbliche e pianificazione urbanistica – è inoltre prevista l’assunzione di un funzionario e di un tecnico manutentore, viene specificato muratore e fabbro; mentre per il “cantiere comunale“ (sempre nell’area 4) dall’esterno sarà selezionato un tecnico manutentivo e, tramite selezione interna, sarà nominato un istruttore. Il piano occupazionale 2024 prevede poi l’entrata di un funzionario e di un impiegato per l’ufficio “sport e turismo“ e di un altro impiegato per il settore “cultura“. Due impiegati andranno a potenziare gli uffici “patrimonio“ e “suap“, e infine, tramite graduatoria interna, di altri enti o mobilità, prenderà servizio un dirigente del settore edilizia residenziale pubblica dove è prevista l’assunzione di un impiegato per l’ufficio “autoparco“.

Rispetto ai contratti a tempo determinato l’atto prevede l’assunzione di 9 insegnanti (fino al 15 giugno), mentre saranno prorogati gli incarichi di nove educatori e di altrettanti assistenti sociali, oltre che di quattro amministrativi nell’ufficio sociale. Prevista anche la proroga di sei agenti della Polizia Municipale fino alla fine di ottobre.

