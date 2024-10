Associazione Lions. Nasce il gruppo Puccini

VIAREGGIO

Una grande e lunga storia di solidarietà e supporto e servizio agli altri, quella del Lions Club, e dei suoi volontari, che dal 1919, ha lo scopo di migliorare la salute, il benessere, rafforzare le comunità, supportare le persone bisognose tramite servizi umanitari e contributi di impatto globale, e incoraggiare la pace e la comprensione internazionale tra i popoli. Ed è con questa missione che un gruppo di cittadini ha dato vita al nuovo “Lions Club Viareggio Giacomo Puccini“ impegnandosi ad onorare il motto dei Lions “We Serve“, e un nuovo club celebrato dalla consegna della bolla di fondazione da parte del governatore del distretto 108 Francesco Cottini. E che vede, tra i soci e fondatori, Raffella Lucchesi come presidente, Guido Puccinelli, primo vicepresidente, il segretario/amministratore Fabrizio Biagioni, Georgia Cariglia presidente addetto al protocollo, Rosa Maria come tesoriere, Elena Longa, presidente comitato statuto e regolamenti, Patrizia Marcucci come coordinatore lcif, Giuseppe Di Pietro probi viro, Gianfranco Baldini alla presidenza dei service di club e Massimo Alparone a quella di comitato marketing, e come consiglieri, Luca Mercatanti, Giancarlo Robba e Maurizio Rosellini. Passando poi per il club Puccini appena inaugurato, che avrà tra i suoi membri, Arianna Baldini, Eulalia Biagioni, Marco Ciambrone, Alessio Maria Di Pillo, Antonio Di Tella, Gianluca Fabbri, Nicola Montalto e David Silicani.