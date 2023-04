Assistenti di volo Via al reclutamento

ASSISTENTI DI VOLO

Il 13 aprile a Pisa reclutamento di assistenti di volo.

Crewlink, società che da anni coadiuva la ricerca di aspiranti assistenti di volo per posti di lavoro in tutta Europa, ha riaperto le attività di recruitment days per far fronte alle esigenze di personale di bordo in vista della ripresa del turismo e della mobilità. I percorsi di reclutamento si svolgono completamente online, attraverso lo svolgimento di test e colloqui virtuali finalizzati ad individuare i profili più idonei per lavorare a bordo degli aerei. Cosa si offre: corso di formazione gratuito per cabin crew; compenso giornaliero durante la formazione (indennità); tariffe di viaggio altamente agevolate e illimitate; 5 giorni di lavoro e 3 di riposo;

possibilità di scoprire nuove città e culture durante i giorni liberi; opportunità di carriera. Requisiti di ammissione: gli aspiranti assistenti di volo Crewlink devono avere i seguenti requisiti: possesso del passaporto europeo britannico (EUUK); altezza compresa tra 157 cm e 188 cm; essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri; ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata; flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;avere una personalità amichevole e socievole; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti; passione per i viaggi e per incontrare nuove persone. Per candidarsi, consultare la pagina web dei Recruitment Days online in Europa e compilare il form online. Per informazioni è necessario cliccare sul sito web di Crewink.