Assistente di produzione alla D’Alessandro & Galli

ASSISTENTE DI PRODUZIONE DA D’ALESSANDRO E GALLI

Conoscenza lingua inglese: richiesto almeno C1, conoscenza pacchetto Microsoft (titolo preferenziale programmi di grafica e Autocad), disponibilità a viaggiare e a trasferte, anche con minimo preavviso, flessibilità, automunitao, problem solving, capacità di lavorare in team, proattività, intraprendenza, orientamento ai risultati. Previsto un periodo di prova al termine del quale verrà valutata una eventuale assunzione nel reparto Produzione. Sede di lavoro: Lido di Camaiore. Inizio periodo lavoro: 8 gennaio 2024. Si riceveranno candidature fino al giorno 12.12.2024 - Le prime selezioni si svolgeranno tramite una zoom call e successivamente in presenza presso la sede della società a Lido di Camaiore. La selezione in presenza avverrà nei giorni 14 e 15 dicembre 2023 Inviare il curriculum a [email protected]