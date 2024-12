Assemblea della Toscana Miele. Ecco il laboratorio di apicoltura

Si svolgerà sabato l’assemblea ordinaria dell’associazione degli apicoltori toscani "Toscana Miele", nella struttura dell’Azienda USL Toscana nord ovest "Ceser" a Viareggio: sarà un’occasione per far conoscere i diversi percorsi socio terapeutici e le attività di laboratorio, in particolare quello di apicoltura. Nel centro versiliese, infatti, sono state ripristinate le arnie con diverse colonie di api che durante la stagione hanno prodotto circa centosessanta chilogrammi di miele. Il laboratorio fa parte delle attività previste tra ASL e l’ATS Fiore di Loto ed è gestito da un team composto da esperti della Cooperativa Millefiori e personale dell’Azienda sanitaria. Durante la mattinata sarà firmata una convenzione per sancire la collaborazione da parte di Toscana Miele nelle attività di formazione degli operatori e dei ragazzi in tutte quelle attività artigianali necessarie al potenziamento del laboratorio. A fine iniziativa un buffet per tutti, realizzato dai ragazzi che frequentano il laboratorio di cucina.