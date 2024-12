Aspettando il Natale al circolo "Il Fienile"

Atmosfera natalizia domani alle 16 alla Biblioteca di Quartiere “Il Fienile“ che ospita una doppia presentazione di libri per bambini: “Dente di leone“ autrice Serena Barsottelli che lo presenta. Serena Barsottelli presenta anche il libro scritto con Erica Franceschini e Monica Spigarol “12 storie per 4 stagioni“. Il pomeirggio prevede un altro momento importante. Manuel Santini con il sostesgno di Fosber presenta il Cd “Natale con Agape“. Un Cd dedicato alle canzoni natalizie. L’evento come tutti gli appuntamenti del mercoledì è a ingresso libero.

Un pomeriggio per stare insieme e per vivere l’atmosfera delle festività natalizie con lo spirito della solidarietà e della leggerezza del cuore.

m.n.