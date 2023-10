Asfaltature. Le strade chiuse

Per lavori di asfaltatura da lunedì a venerdì prossimi si renderà necessaria la chiusura di via Padre Ignazio da Carrara, tra via Francesco Carrara e via Lorenzo dei Medici. Si precisa che le lavorazioni e le conseguenti limitazioni saranno divise in due tratti: da lunedì 9 a mercoledì 11 nel tratto compreso tra la via Francesco Carrara e la via Gorizia; giovedì 12 e venerdì 13 tratto tra la via Gorizia e via Lorenzo dei Medici.