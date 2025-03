Artigianato in vetrina negli aeroporti di Pisa e Firenze. Tra i prescelti c’è anche la Fonderia artistica Versiliese

C’è anche un tocco di Pietrasanta nella campagna di comunicazione "Toscana artigiana" promossa negli aeroporti di Pisa e Firenze. La campagna, realizzata con il supporto di Artex, si concentra su dieci distretti artigianali mettendo in luce tradizioni secolari. Tra questi figura anche la Fonderia artistica Versiliese, dei fratelli Lucarini, con la sua lunga storia avviata nel 1975. Ogni video racconta un singolo distretto, ma il palinsesto complessivo di 70 secondi offre una panoramica su più distretti, alternando le immagini per mantenere vivo l’interesse del pubblico. "L’artigianato artistico – dice la coordinatrice di Artex Elisa Guidi – non esprime solo l’eccellenza dei prodotti, delle lavorazioni e della maestria degli artigiani, ma racconta anche l’identità della Toscana, nelle sue varie sfaccettature e sfumature, la sua storia grazie a realtà che ma sanno sempre reinventarsi".