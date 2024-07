Arte e solidarietà La mia Camaiore Vista da Benedetti

“La mia Camaiore: W Camaiore e le sue sette facce!!! è il libro che Angelo Benedetti, consigliere comunale a Camaiore, artista per passione dipinge da anni, ha da poco pubblicato. Il libro è un gesto di solidarietà: il ricavato sarà devoluto completamente al reparto di neurolgia del Versilia per la ricerca sulla Sla e Alzheimer. La pubblicazione, patrocinio del Comune, è una raccolta di 40 foto delle opere di Benedetti attraverso le quali ricostruisce la storia camaiorese, ma è anche un ricordo del babbo Girolamo. Il libro sarà presentato il 16 agosto alle 18.30 nella sala consiliare “Pierantonio Graziani “. Presentazione alla quale parteciperà il il primario di neurologia Paolo Del Dotto. Le immagini sono corredate da pensieri di chi conosce l’autore, il sindaco Pierucci, l’assessore larini, don Silvio Righi e altri.

Come e perchè nasce questo libro?

"L’idea è nata alcuni anni fa dalla volontà di lasciare una testimonianza alle giovani generazioni perchè conoscano il territorio: sono nato a Camaiore e ogni angolo per me è un ricordo, una emozione, un colore, un profumo"

Il libro diventa un’occasione di solidarietà?

"Ho perso mia padre per una malattia degenerativa. La ricerca è importante e per fare ricerca sono necessari fondi. Il mio gesto è una goccia nell’oceano, ma si comincia in questo modo. Chi vuole fare una donazione può contattare me, l’ufficio amministrativo del Versilia, comprare il libro". E così Angelo Benedetti dona la sua arte per fare una piccola , ma significativa, tappa per la ricerca. Arte, solidarietà e amore per Camaiore.

Maria Nudi