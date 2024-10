Arte e società. Anime disgregate. Chi è il bullo?

CAMAIORE

Chi è il bullo? Storie, scatti, dipinti e performer per guardare in faccia e nel cuore del bullo. “Anime disgregate” è il titolo della mostra contro il bullismo, patrocinio del Comune. Percorso tra fotografia e dipinti del maestro d’arte, Pier Luca Mori, che seguono un racconto dell’artista Sara Chiara Strenta (foto) che nasce da una testimonianza. Spiega Pier Luca Mori: "Il progetto è partito quando una donna ci ha contattati dopo aver visto uno scatto che feci a Sara Chiara Strenta. Lo scatto raffigurava una ragazza che offriva un grande cuore al prossimo circondata da un murales inquietante. La signora si rispecchiò nella foto e invitò a raccontare la storia per aiutare gli altri come messaggio di speranza affinché certe situazioni non si ripetano".

"C’è stata affluenza – dice Sara Strenta – soprattutto di genitori, docenti e studenti. Alcuni alunni, accompagnati dalla insegnante, hanno fotografato il lavoro per approfondire il tema e fare un compito in classe. Un modo diverso, attraverso l’arte, per affrontare il tema del bullismo e sensibilizzare i giovani".

Gli organizzatori ringraziano i visitatori; Marcello Pierucci, sindaco e presidente della provincia di Lucca; Andrea Favilla, vice sindaco; gli artisti Achille Pardini e Gabriele Vicari; Fabrizio Diolaiuti, giornalista; Gianni Pellegrino, attore. Grazie anche a Caterina Ferri cantante; Serena Sestini, Miss Mondo Toscana 2024; Rosetta De Franco, Paolo Bucciantini, Giulia Masinielli, Renata Bandelloni, Sara Chiara Strenta, Francesca Lari, Antonietta Bensozzia. Organizzatori della mostra itinerante Mori e Strenta.

Angela Maria Fruzzetti