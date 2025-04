Arte e cuore. Un mare di colori di Gioi Pinna

PIETRASANTA"Un mare di colori" e di solidarietà firmato Gioi Pinna. Una tavolozza intrisa di sfumature di blu, omaggio poetico alla passione dell’artista per il mare: si presenta così la mostra postuma dedicata alle opere pittoriche e fotografiche di Gioi Franco Pinna, dirigente scolastico e artista scomparso il 27 agosto 2024.La mostra (nella foto) è stata inaugurata nella sala del San Leone alla presenza del sindaco e assessore alla cultura Alberto Stefano Giovannetti. "Un mare di colori" non è solo un viaggio in 50 anni di produzione artistica di Pinna ma anche un potente gesto di solidarietà. L’intero ricavato dalla vendita delle opere, a offerta libera, sarà devoluto all’associazione nazionale polio e sindrome post-polio, una causa profondamente legata alla vicenda personale di Pinna che contrasse la poliomielite all’età di cinque anni e ha convissuto con i suoi effetti per tutta la vita.Nato a Bressanone nel 1947 si era trasferito in giovane età a Lucca, Gioi Pinna ha sempre intrecciato arte ed educazione, affiancando il forte estro creativo a un’appassionata attività didattica e ha ricoperto l’incarico di dirigente in numerosi licei della Toscana. Al suo fianco, per molti anni, la compagna Chiara Nencioni, insegnante e presenza costante che ha allestito e presentato questa mostra seguendo le volontà dell’artista per continuare a far sentire la sua voce nei colori e a costruire ponti tra visibile e invisibile. La mostra resterà aperta con ingresso libero fino a domenica 27 aprile.m.n.