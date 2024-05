Arte, cibo e spettacolo: torna Enolia. Saranno tre giorni tutti da vivere

Sarà un tuffo lungo tre giorni all’insegna di una formula ormai collaudata che fonde arte, cibo e spettacolo. Il tutto alla presenza di oltre 40 stand e tante iniziative collaterali. È il succulento biglietto da visita di Enolia, giunta alla 23a edizione e considerata la più grande manifestazione enogastronomica toscana ad ingresso gratuito. Ideata dal patron Gabriele Ghirlanda col patrocinio di Comune e Fondazione Terre Medicee, si svolgerà l’11-12 maggio nell’area medicea (ore 10-19), con l’artigianato nel centro storico, e il 13 maggio all’attigua Fondazione Arkad (ore 10-18) per gli operatori del settore grazie alla disponibilità dell’artista Nicolas Bertoux (ingresso 10 o 20 euro).

Numerosi stand, ma anche cooking show, corsi di degustazione, assaggi e mostre mercato. "Squadra che vince non si cambia – dice Ghirlanda – e pertanto riproporremo un format che si è dimostrato di successo, ben dimostrato dalle 12mila presenze registrate ogni anno. Enolia si legherà magicamente a due ambienti quali la Fondazione Arkad e la mostra sulla Bussola, locale in cui si cenava a tutte le ore: omaggeremo i piatti che andavano per la maggiore negli anni ’70-’80 oltre alle visite guidate alla mostra allestita a Palazzo Mediceo". Partenza sabato alle 10 con l’apertura degli stand, mentre alle 11 ci sarà l’inaugurazione ufficiale nell’area medicea patrimonio Unesco. Nel giardino di Palazzo Mediceo ci saranno gli stand dei grandi oli evo con i ristoranti i Castagni e Pozzo di Bugia, i prodotti tipici e l’ormai celebre Villaggio del vino artigianale condotto e selezionato dal giornalista e critico Marco Bellentani (con calice e pettorina da 15 euro si potranno degustare i vini in 34 stand). In tutti gli stand si potrà inoltre fruire della formula mostra-mercato per acquistare direttamente dai produttori olio, vino e alimenti. E poi ancora gli incontri con i personaggi che legano i loro nomi all’olio e al vino, in primis la presentazione (domenica alle 10,30) della Guida agli extravergini 2024 a cura di Slow Food Terre Medicee e Apuane. Fino ai cooking show (domenica) alla presenza, tra gli altri, di Kengo Sakai con i sushi di carne (macelleria Carnicelli), Gabriele Polonia (ristorante Alex di Tonfano), Nicola Gronchi (Romano a Viareggio) e la star televisiva Cristiano Tomei (L’Imbuto di Lucca). "Sembra che il meteo sia dalla nostra parte – incrocia le dita Lorenzo Verona, vice presidente della Fondazione Terre Medicee – e questo significa che sarà un grande spettacolo".

Domenica, infine, navetta gratuita ore 10-19 con partenza dal terminal ferroviario di Querceta.

Daniele Masseglia