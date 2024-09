Arriva il Jazz Festival. La rassegna nel 2025. Partono le anteprime

Il Camaiore Jazz Festival sarà una delle novità del nuovo anno: una rassegna di musica jazz e affini che farà parte delle iniziative del nuovo anno. In attesa della prima edizione il 13 settembre e il 27 settembre la suggestiva piazza Daitz sarà teatro di anteprima con due concerti a ingresso gratuito. Si inizia venerdì 12 settembrre quando per gli appasionati si esibisce Alessandro Lanzoni Quartet.(foto) Lanzoni è uno dei talenti più apprezzati del jazz italiano con imporatanti esibizioni e collaborazioni con musicisti di fama come Enrico Rava. Il musicista proporrà brani evergreen che alternerà a composizioni originali dello stesso Lanzoni.