Arriva Ermal Meta l’artista si esibirà l’11 agosto

Dopo l’annuncio di Jack Savoretti, in agenda il 31 luglio, la Fondazione Versiliana mette a segno un altro “colpo“ in vista del 45° Festival. Al teatro all’aperto si esibirà sicuramente anche Ermal Meta (nella foto), la cui presenza è fissata per l’11 agosto , mentre si attende a breve la definizione degli accordi per la partecipazione anche di un’altra grande voce della canzone italiana. Ermal Meta, ieri sera ospite a Sanremo, salirà per la prima volta sul palco della Versiliana nell’ambito del tour estivo che sarà anticipato in primavera dall’uscita del suo nuovo album, cuore pulsante della scaletta del concerto alla Versiliana. I biglietti per il concerto di Savoretti sono già in vendita su Ticketone, mentre l’apertura delle vendite del live di Meta è fissata per il 12 febbraio alle 16 sempre su Ticketone oltre che al teatro comunale.