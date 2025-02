Arrestati due corrieri della droga. Fermati con cinque chili di hashish

Viaggiavano con un bel carico di droga nascosta dentro l’auto. Senza immaginare che le loro mosse erano controllate da occhi attenti. In quella macchina, infatti, c’era hashish destinato al mercato nero della Versilia. Un carico che la polizia stava aspettando e per questo l’auto sospetta è stata intercettata in autostrada e perquisita da cima a fondo. Finché non è stata trovata la droga: la bellezza di 5 chili di hashish che erano stati nascosti nel bagagliaio sotto la ruota di scorta.

Per questo motivo la Polizia ha arrestato i due corrieri che erano a bordo della macchina, entrambi di nazionalità marocchina di 40 e 34 anni.

I due, a bordo di una Golf bianca, sono stati fermati in autostrada intorno alle 23 di martedì sera, nei pressi dell’autogrill Versilia ovest da una pattuglia della Polizia Stradale di Viareggio d’intesa con la Squadra Mobile di Lucca.

Durante la normale verifica dei documenti, i due uomini si sono mostrati nervosi, inducendo i poliziotti ad approfondire il controllo. Nel corso della perquisizione, infatti, nascosti sotto la ruota di scorta del baule posteriore dell’auto, sono stati trovati cinque involucri di cellophane, del peso di 1 kg ciascuno, per un totale di 5 kg di sostanza stupefacente di tipo hashish. Il tutto per un valore di circa 25.000 euro.

Per tale motivo, i due marocchini sono stati tratti in arresto nella flagranza di reato e associati alla Casa Circondariale di Lucca e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Indagini sono ancora in corso per accertare la provenienza del carico di droga e a quali spacciatori locali sarebbe stato destinato.