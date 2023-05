Armocromista in cattedra Iris Tinunin è l’esperta dell’abbinamento colori

Della sua vita...in palette ha fatto una professione oggi tanto in voga. Iris Tinunin non solo è esperta di armocromia ma salirà pure in cattedra: a ottobre infatti insegnerà questa disciplina alla New Line Academy di Firenze formando nuovi consulenti. Lei che è stata pioniera dell’analisi attenta dell’abbinamento dei colori per elaborare i look più azzeccati e che nel suo studio di Pietrasanta ha analizzato più di 400 clienti. Anticipando quindi i tempi di un argomento spuntato sulle cronache modaiole per le recenti dichiarazioni della leader Pd Elly Schlein che ha ammesso – con un pizzico di inattesa vanità – di affidarsi da tempo ad una armocromista.

"Me ne occupo dal 2019 – racconta Iris – perchè da sempre sono appassionata di moda e trucco e, tramite social, ho scoperto questa materia che ha una fortissima potenza comunicativa. Così ho deciso di aiutare le altre donne a sentirsi bene: ho visto l’effetto positivo su me stessa e ho voluto far provare l’energia che si trae dal giusto colore per un risultato calzante sulla propria immagine. L’armocromia, oltre dare un valore aggiunto a livello estetico negli abbinamenti di abiti, trucco e accessori, rappresenta anche una risposta pratica per fare shopping in modo consapevole comprando meno perchè non soggetti a mode o tendenze, ma diretti a ciò che realmente ci può valorizzare. Tutto in un’ottica anti-spreco. Infine l’armocromia è un biglietto da visita importante anche per il proprio lavoro, se c’è necessita di dare un’immagine più affidabile e seria. Perchè i colori comunicano". La prova è pratica e diretta: posizionando drappi colorati sotto il viso struccato la reazione è immediata e quasi incredibile per comprendere se c’è una predisposizione ai toni caldi o a quelli freddi o a quelli saturi o desaturati. L’abilità di Iris – che conta oltre 40mila follower su instagram – l’ha resa consulente prediletta di influencer come Martina Pinto, Diletta Secco e Daniela Cremona e per un progetto di Elena Mirò è stata proprio l’esperta fortemarmina ad essere scelta per analizzare l’immagine di Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni. "Mi occupo anche di decluttering – conclude – cioè, sempre nella logica del ’vestirsi in modo consapevole’ riorganizzo gli armadi selezionando per colori e per forme, puntando su capi non strettamente modaioli ma timeless"

Francesca Navari