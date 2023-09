Armi in pugno, allertata la polizia. Ma erano solo le riprese di un film

Il cittadino è alla finestra, quando all’improvviso sotto casa vede avvicinarsi alcuni uomini a volto coperto e armi in pugno, diretti all’agenzia di scommesse “Planetwin 365“ in via Bernini, al quartiere Africa. È sicuramente una rapina, pensa. E così allerta la polizia, che in un batter d’occhio arriva sul posto con una pattuglia. Ma fortunatamente era stato solo un enorme malinteso visto che si trattava di una scena del nuovo film di Diego Bonuccelli “Versilia experience“. A originare il qui pro quo era stato un disguido sui permessi, poi subito risolto.

L’episodio, che per il giovane regista pietrasantino ha rischiato di tradursi in una denuncia per procurato allarme nonostante la scena all’Africa abbia impegnato la troupe per pochi minuti, è probabilmente l’aneddoto più curioso avvenuto durante le riprese della sua nuova fatica, salutata lunedì sera da un vero e proprio bagno di folla al cinema comunale in occasione dell’anteprima assoluta. I posti a sedere sono andati esauriti, per un totale di circa 450 spettatori. Tanti e letteralmente incollati alla poltrona grazie a 84 minuti di azione pura, tra scene poliziesche ricche di adrenalina e una colonna sonora dai forsennati ritmi heavy metal grazie alle note della band italiana Rancho Bizzarro. Non una semplice proiezione, ma un evento presentato per l’occasione da Daria Nalimova e dall’esperto di cinema Giulio Marlia, ex dirigente del comune di Viareggio, che ha apprezzato il film evidenziandone la qualità, seppur realizzato con un piccolissimo budget.

Il pubblico ha assistito soddisfatto anche al post-film, girato nell’entroterra versiliese, quando sul palco si sono avvicendati gli attori. Già fissate le prossime uscite, ossia il 9 ottobre alle 21 al cinema Borsalino a Camaiore e il 23 ottobre alle 21 alle Scuderie granducali di Seravezza.