Arie d’opera famose e canzoni Il concerto si veste di beneficenza

Domani alle 21 la Sala Ferrario di Villa Bertelli ospiterà “Una notte all’opera” ,concerto lirico di beneficenza a favore del Villaggio del fanciullo di Lucca, organizzato dall’Associazione Culturale Lirica Oggi. Sul palco due giovani affermati cantanti della provincia di Lucca: Francesca Maionchi che ha ricoperto il ruolo della Sacerdotessa nell’Aida dell’Arena di Verona trasmessa in mondovisione su Rai1 e il controtenore Nicholas Ceragioli, che per la rarità del timbro vocale, a 17 anni, si è esibito nelle maggiori sale concerti italiane e straniere. Nato a Camaiore fin da piccolo dimostra interesse per musica e canto. A 11 anni entra come allievo all’Accademia Musicale della Versilia dove studia pianoforte con il maestro Salvatore Frega.

Entra poi a far parte del coro Pucciniano.

A settembre 2022 supera gli esami di ingresso del Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca e studia pianoforte con il maestro Riccardo Peruzzi. Ora studia con il maestro Antonio Giovannini