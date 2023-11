Aria di Natale. Ricco weekend. Mostre in centro

Primo fine settimana con “aria” natalizia per la Piccola Atene che, oltre al consueto e ricco programma di appuntamenti con arte e cultura, offre anche occasioni per i primi pensieri da mettere sotto l’albero di Natale con “Pietrasantaklaus”, il mercatino (nella foto) che, come da tradizione, ha trasformato il parco e la villa della Versiliana in una “fabbrica” di Babbo Natale, con tante idee regalo, occasioni di divertimento e sorprese anche per i più piccoli.

“Pietrasantaklaus”, promosso dall’associazione Country Eventi, patrocinio del Comune, oggi e domani dalle 9,30 alle 19,30. Oggi alle 16,30, pomeriggio dedicato ai più piccoli alla biblioteca comunale “Carducci” con le letture per bambini da 0 a 6 anni a cura dei volontari di “Nati per leggere”. Alle 18, infine, nella sala delle Grasce viene inaugurata la mostra personale di Sergio Rossi, in arte IssorBaku, “I colori del ricordo”. Vastissima l’offerta espostitiva, tutta nel cuore del centro storico.

Prorogata fino al 3 dicembre la mostra “Cattai”, nella sala del San Leone, che presenta le sue opere dove si fondono leggerezza, incisioni, colori e ricami di luce; “Invisible Cities” in sala Putti, “Le idee geniali” nella chiesa di Sant’ Agostino “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico e l’esposizione del murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino. Informazioni su giorni e orari di apertura al pubblico sul sito del Museo dei Bozzetti, alla sezione eventi.