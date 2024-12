Arginature del lago di Massaciuccoli. I lavori termineranno in primavera

Il nuovo presidente del Consorzio Dino Sodini e la sindaca Simona Barsotti, accompagnata dall’assessore all’ambiente Mario Navari, hanno verificato l’avanzamento dei lavori da da un milione e mezzo di euro per ripristinare e rinforzare le arginature del Massaciuccoli. Le opere dovrebbero essere completate in primavera. Si tratta di uno dei cantieri più complessi nell’ambito della manutenzione straordinaria per il Consorzio, in una delle zone più belle ma anche fragili del territorio: il Massaciuccoli è un lago pensile, sopraelevato rispetto alle terre coltivate che si trovano intorno. "Parliamo di 14 chilometri di arginature circondariali che difendono un territorio densamente abitato di circa 3mila ettari – si legge in una nota del Consorzio – disposto a quote ben al sotto del medio livello del mare. La gestione è possibile grazie alle idrovore del Consorzio che pompano in maniera costante acqua dai terreni circostanti. Questi, a causa del fenomeno della subsidenza, si abbassano ininterrottamente, pochi centimetri all’anno ma senza sosta: questo è il motivo per cui il lago diventa sempre più ‘sospeso’ con gli argini e persino il fondo ben più alti dei terreni circostanti". Questo fenomeno comporta un crescente impegno per tenere sotto controllo gli argini del lago, la necessità di ricaricare frequentemente gli argini pensili che si abbassano con la subsidenza, adeguare i livelli di pescaggio delle pompe idrovore all’abbassamento del terreno, fin quando è ancora possibile. I tratti interessati sono da Cataldi a Portovecchio, poi da Portovecchio a Portovecchio Botolo, La Cava e il tratto Quiesa-Burlamacca. I lavori servono a riprofilare le arginature, che sono realizzate in terra, e rimetterle in quota. Per migliorare la tenuta degli argini vengono inserite delle palancole in Pvc. In questo lotto ne vengono infitte per 600 metri di lunghezza soprattutto sulle arginature che si trovano lato monte; inoltre vengono portati sugli argini 12.500 metri cubi di terra.

"Ho potuto toccare con mano la bellezza ma anche la fragilità di questo territorio – ha detto il presidente Sodini –; stiamo facendo delle opere decisive e i lavori permetteranno di ridurre il rischio in un ecosistema bello e importante". Inoltre, come spiega la sindaca Simona Barsotti, "oltre al cantiere in corso, sono stati presentati anche altri progetti che saranno importantissimi per la manutenzione anche straordinaria e tutelare così al meglio l’ambiente di un luogo così sensibile e particolare".