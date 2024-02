Area ex Asl. Terminati i primi interventi

Conclusi i primi interventi di manutenzione straordinaria al parcheggio ex Asl lungo via Garibaldi, alle porte di Pietrasanta. I sei pini presenti nella porzione dell’area di sosta compresa fra l’ingresso e il primo, grande dosso che si è creato proprio a causa della spinta delle radici sono stati rimossi e lo spazio ripulito, per tornare subito fruibile. Le piante saranno sostituite con otto fra aceri campestri e ornielli (nome scientifico Fraxinus ornus); alcune querce, inoltre, saranno messe a dimora nello spazio semicircolare che si trova sempre nella parte interna del parcheggio e costeggia via Garibaldi. Prima di procedere con le ripiantumazioni dovrà essere completata la sistemazione del piano strada dissestato. La manutenzione di questa prima sezione del parcheggio, la più critica per sicurezza dei fruitori, è finanziata con 100 mila euro.