Area archeologica. Pronta offerta didattica

Il Museo Archeologico di Massaciuccoli ha predisposto la nuova offerta didattica per le scuole curata dalla nuova direttrice Giulia Saviano. Il programma prevede visite guidate all’area archeologica, quelle in battello tra storia e natura, i laboratori sulla ceramica, il mosaico, la scrittura etrusca e tante altre attività per avvicinare i bambini alla storia e far scoprire loro le meraviglie di Massaciuccoli tra Area Archeologica e Museo.

Le diverse opzioni dell’offerta didattica sono disponibili per le scuole su prenotazione, dal lunedì al venerdì scrivendo una mail a [email protected]. L’offerta didattica è consultabile sul sito del Comune, dove si trovano anche orari e contatti per le vistie. "Stiamo lavorando per proseguire il percorso di crescita e valorizzazione del Museo e dell’Area Archeologica – l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato – a piccoli ma significativi passi la per cui ringrazio davvero la direttrice che già ha saputo mettere a frutto la sua esperienza con grande energia e passione".

Altre novità sul fronte accoglienza sono la nuova rastrelliera all’ingresso per chi, sempre più numerosi, arriva al museo in bici e per gli amici a quattro zampe, oltre alla ciotola con l’acqua, anche una cuccia per i gattini che fanno visita al museo. Inoltre all’interno è stato aggiunto un tavolo dedicato ai laboratori e alla didattica per i piccoli e grandi curiosi che amano imparare divertendosi ed un piccolo angolo bar per rilassarsi durante le visite.

"Massarosa riparte – commenta la sindaca Simona Barsotti – riparte anche dalle piccole grandi opportunità, Massaciuccoli ha una potenzialità turistica e culturale incredibile, lavoriamo a tutti i livelli per continuare a crescere".