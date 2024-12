Quando il lavoro non ha età, a 76 anni Ivetta apre un negozio. “La pensione? Proprio non ci penso”

Viareggio, 7 dicembre 2024 – La pensione? Può attendere. Almeno per Ivetta Barsotti, fioraia per lavoro e per passione, che a 76 anni invece di pensare a fare due conti con l’Inps – come ne avrebbe ampiamente diritto – continua a mettersi in gioco. Non solo prosegue con la sua storica attività (il chiosco davanti al cimitero comunale di Viareggio), ma addirittura raddoppia. E si prepara oggi a inaugurare un nuovo negozio che gestirà insieme alla figlia.

“Che volete che vi dica – spiega Ivetta – non ce la faccio a stare ferma. Non mi vedo in casa a fare le faccende o seduta sul divano davanti alla televisone. Sono 60 anni che lavoro. Mi piace quello che faccio, mi piace il contatto continuo e quotidiano con il pubblico, con la gente. Mi piace vedere che se ne vanno felici con i nostri fiori, le nostre creazioni. E allora mi sono detta: perché smettere. Andiamo a vanti, anche allargando l’attività”.

La gioia di far contente le persone con un fiore. Leggere nei loro occhi l’emozione di ricevere o donare un regalo floreale. Insomma, regalare felicità. E’ questa insomma la grande passione di Ivetta, che oggi alle 16 inaugura “Fiori in Piazzetta”, negozio di fiori, piante e oggettistica in via della Gronda davanti alla Chiesa di Santa Maria Assunta alla Migliarina. Si tratta del primo negozio del genere nel quartiere dopo tanti anni e una nuova scommessa delle viareggine Ivetta Barsotti e della figlia Manuela Del Corto, che già gestiscono il chiosco di fiori davanti al Cimitero Comunale del Marco Polo.

“Voglio continuare a regalare emozioni – continua Ivetta – per tutte le occasioni, dai matrimoni alle cerimonie, compleanni, nascite ed eventi. Non ho paura di aprire in un momento così difficile economicamente per l’Italia e per Viareggio perché ho fiducia in quello che faccio e in tutti quelli che mi conoscono, e non, e mi apprezzano. Per me creare un bouquet di fiori è come scrivere una poesia con anima e cuore”.

Infatti Ivetta mette da sempre tutta se stessa nel suo lavoro, che ama alla follia, la sua creatività nelle composizioni, perché Ivetta, che da più di 60 lavora intorno alla magia dei fiori, sui fiori scrive anche poesie: è infatti soprannominata “La poetessa dei fiori” e ha partecipato a diversi concorsi. Le sue composizioni (anche stravaganti e creative che abbinano il floreale con farfalline, frutta, straccali provenienti del mare, conchiglie, etc) lasciano a bocca aperta. Ivetta ha avuto tra i suoi clienti nientemeno che Marcello Lippi, Stefania e Amanda Sandrelli e ultimamente “la Iena” viareggina Alice Martinelli, che si è recentemente sposata. E ora questa incredibile storia va avanti...