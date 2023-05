Apre la spiaggia libera Arriva la doccia calda

Tariffe più o meno invariate, posti di lavoro confermati e servizi che potrebbero aumentare con l’arrivo della doccia calda. Archiviati i disguidi di natura tecnica che ritardarono con non poche polemiche la partenza della stagione 2022, la spiaggia libera di Motrone è già pronta per affrontare l’estate. Per la riapertura si parla addirittura di giovedì, ma in ogni modo è questione di giorni, nove su dieci entro questo fine settimana. "La spiaggia è stata pulita e rastrellata – spiega il gestore Stefano Maffei, alla sua seconda stagione dopo aver firmato con il Comune un contratto triennale, rinnovabile per altri tre anni – e la nostra volontà è di partire entro questa settimana. I servizi saranno tutti confermati: dalla sorveglianza, affidata a due bagnini, alla pulizia, fino al ’Kevin beach’ per rifocillarsi o fare un aperitivo al tramonto, due servizi igienici di cui uno per disabili e una decina di docce, forse per la prima volta anche quella calda".

Anche la formula di spiaggia attrezzata è sempre la stessa, con i clienti che potranno noleggiare lettini, sdraio e ombrelloni, a prezzi pressoché invariati: c’è l’ipotesi di un aumento, ma si parla di cifre irrisorie (al limite un euro in più al giorno). Infine l’aspetto aggregativo. La spiaggia libera l’anno scorso accolse una tappa del “Summer festival“ di Rds e per la sua posizione da sempre si presta ad accogliere chi fa tardi in discoteca e si lascia andare, purtroppo, a gesti di inciviltà come il disseminare rifiuti e bottiglie di vetro ovunque, tra l’altro pericolose per i bagnanti. Anche quest’anno ci sarà un servizio di vigilanza per scongiurare episodi del genere.

d.m.