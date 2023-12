Apre il villaggio "Christmas Land". Con l’ingresso scontato a 6 euro

Apre oggi in piazza D’Azeglio "Christmas Land", con aree gioco per bambini in palline di Natale giganti, un’arena spettacoli teatrali (nelle fasce orarie 14.30, 15.45, 17 e 18.15), laboratori interattivi e tradizionali, un bosco elfico animato da personaggi fantastici, punti di ristoro e corner per scambiarsi regali e scattarsi fotografie ricordo: solo oggi ingresso a soli 6 euro. È un progetto di Tea Srl col patrocinio del Comune, sponsorizzata da ICare, e partner Galliano 1923, Yogorino, Woodartly e Yeto. C’è l’ufficio postale dove spedire la propria letterina verso il Polo Nord: e poi la casa di Babbo Natale, la sala degli Specchi e la fabbrica dei giocattoli con laboratori per lavorare il legno e decorare biscotti. E si possono noleggiare alberi di Natale che saranno consegnati a casa da un elfo di Babbo Natale.