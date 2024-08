Anziana presa per il collo e gettata a terra per rubarle la catenina. Rapinatori traditi dalle telecamere Viareggio, la 90enne ha riportato la frattura del bacino e del femore. I due, un 56enne e una 25enne viareggina, hanno portato il pezzetto della catenina in un negozio specializzato nell'acquisto di oro usato e sono stati scoperti