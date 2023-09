Antro del Corchia a Stazzema: domani l’assemblea

Si terrà domani, e non oggi come inizialmente programamato, l’incontro con la popolazione promosso dall’amministrazione comunale di Stazzema per illustrare la variante al regolamento urbanistico sull’Antro del Corchia. L’appuntamento, pertanto, è per domani pomeriggio alle 18 al

circolo ricreativo operaio di Levigliani, in via Nord 1. La variante, come si evince dal titolo, è stata elaborata con un obiettivo molto chiaro: riqualificare e valorizzare il nodo di fruizione della grotta turistica dell’Antro del Corchia, sito che ogni anno registra la presenza di tantissimi visitatori, sia autoctoni che forestieri, appassionati non solo di montagna ma anche di cavità carsiche. Scoperta nel 1840, la grotta si estende fino a una profondità di oltre 1,2 chilometri.