Anticipo di estate a Viareggio: tanta gente in spiaggia e in Passeggiata, ristoranti pieni

VIareggio (Lucca), 6 aprile 2025 – Una domenica di primavera che guarda all'estate quella di oggi, domenica 6 aprile, a Viareggio (Lucca) con diversi turisti arrivati soprattutto dal resto della Toscana. La prima tintarella in spiaggia, grande affluenza come sempre di fronte a piazza Mazzini, ma anche i primi calci al pallone e i giochi con la sabbia per i più piccoli. Una giornata soleggiata e una temperatura mite ha favorito questo afflusso, con alcuni stabilimenti balneari già aperti con ombrelloni e sdraio in spiaggia e i ristoranti pieni. In Passeggiata bar, gelaterie e ristoranti hanno registrato il pienone per tutto il weekend.

L'anticipo di estate dà fiducia per i ponti molto attesi di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Balneari preoccupati con l'incertezza delle aste e degli indennizzi e l'obbligo, ormai dato per certo, di dover predisporre la sorveglianza fin dal primo maggio tutti i giorni, feriali inclusi. E c'è chi fa presente la difficoltà a reperire i bagnini, molti dei quali giovani ancora alle prese con la conclusione dell'anno scolastico.